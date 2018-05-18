В Башкирии директора фирмы оштрафовали за подкуп пристава на полмиллиона

В ходе проверки выяснилось, что в марте этого года судебные приставы- исполнители наложили арест на легковой автомобиль марки «Тойота», принадлежащий коммерческой фирме ООО «111». Фирма имела долги по налогам и сборам.

Директор организации-должника передал руководителю отдела службы судебных приставов 15 тысяч рублей, чтобы снять арест с машины.

- Незаконные действия были пресечены, о случившемся сообщено в следственные органы и в прокуратуру, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. - По данному факту прокуратура района возбудила в отношении ООО «111» административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), по результатам рассмотрения которого суд назначил штраф в размере 500 тыс руб.