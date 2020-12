Сегодня в Управление гражданской защиты Уфы поступило сообщение о травме ребёнка во время уборки снега. На месте работали спасатели и сотрудники скорой помощи.

Информация о случившемся поступила в 16:15. Пресс-служба УГЗ сообщает, что в школьном дворе лицея № 155 во время уборки снега ребёнок получил травму. На место прибыли спасатели и скорая помощь. Первые с помощью гидравлического инструмента освободили зажатую техникой ногу 9-летнего ребёнка. Спасатели передали школьника медицинским работника, которые отвезли его в больницу. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

