26 декабря в Уфе произошла серьезная авария, в которой пострадал 5-летний ребёнок. В пресс-службе ГИБДД рассказали подробности случившегося.

ДТП случилось около двух часов дня напротив дома № 5/1 по Бирскому тракту. 31-летний мужчины дваигался в сторону города Благовещенск, когда въехал в электроопору. В аварии пострадал 5-летний ребёнок. Маленького пассажира доставили в больницу с тяжелыми травмами головы. Напомним, 27 декабря на трассе Асланово-Султанаево произошла смертельная авария. Житель Башкирии, находясь за рулем ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в дерево. В ДТП погиб и водитель, и 28-летний поссажир.

