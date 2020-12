Вчера, 19 декабря, двое детей травмировались при катании на тюбингах с горки возле Конгресс-холла «Торатау», передаёт «КП-Уфа» со ссылкой на управление гражданской защиты.

По информации издания, травмы получили 12-летняя девочка и шестилетний мальчик. Их госпитализировали. Отметим, горка, на котором случился инцидент, не санкционированна для катаний. Напомним, в 2019 году две уфимки, катаясь на горке, врезались в дерево, в результате чего поломали ноги и получили черепно-мозговые травмы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter