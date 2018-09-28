В Башкирии мужчина получил ожоги от взрыва газа в погребе
Сегодня, 09:51ПроисшествияТатьяна МайороваФото: kp.ru
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Он спустился со свечой в темное помещение, чтобы навести там порядок.
Накануне, 27 сентября, еще одно серьезное ЧП, связанное с погребом, произошло в городе Кумертау. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, местный житель стал спускаться со зажженной свечой в руке в погреб, где хранились овощи, когда произошел взрыв скопившегося там газа.
Пострадавший получил ожоги головы, обоих предплечий и руки. Возгорания не произошло. Он госпитализирован на «скорой помощи». Обстоятельства происшедшего выясняются.
Напомним, ранее в погребе от отравления газом погибли трое мужчин.
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