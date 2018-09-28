В Башкирии мужчина получил ожоги от взрыва газа в погребе

Накануне, 27 сентября, еще одно серьезное ЧП, связанное с погребом, произошло в городе Кумертау. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, местный житель стал спускаться со зажженной свечой в руке в погреб, где хранились овощи, когда произошел взрыв скопившегося там газа.

Пострадавший получил ожоги головы, обоих предплечий и руки. Возгорания не произошло. Он госпитализирован на «скорой помощи». Обстоятельства происшедшего выясняются.