В Башкирии трое мужчин скончались в погребе от ядовитого газа

За сутки до случившегося мужчины тлеющей берестой обеззараживали погреб, в котором не было вентиляции. Первым потерял сознание мужчина 1980 года рождения, который был в погребе и принимал мешки с картофелем. К нему спустились двое мужчин, чтобы оказать помощь, но также потеряли сознание. В итоге, скончались все трое.

Сотрудники государственного комитета по чрезвычайным ситуациями предупреждают, что к несчастным случаям приводят накопленные ядовитые газы в погребах. Они образовываются и накапливаются при неправильном использовании дезинфицирующих средств и при сжигании трав и веществ, используемых для обеззараживания от насекомых и грызунов. Кроме того, процесс гниения овощей сопровождается выделением опасных для жизни веществ. Ядовитые газы тяжелее воздуха и накапливаются в нижних отделах погреба. Поэтому обязательно должна быть приточно-вытяжная система вентиляции.