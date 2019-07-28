В Салавате после наезда на рекламную опору в машине погиб человек

Главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов на своей странице в Facebook рассказал об аварии в Салавате с гибелью пассажира.

Ночью 21-летний горожанин за рулем «Лады Калина» съехал на обочину и столкнулся с рекламной опорой. В результате аварии 22-летний пассажир скончался в больнице. В машине кроме водителя были два пассажира, водитель и второй пассажир получили травмы.

По словам Гильмутдинова, в прошлом году этот водитель был лишен прав за отказ от прохождения медосвидетельствования. Возможно, что он был нетрезв, это станет известно после экспертизы.