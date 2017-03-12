Уфимца осудят за наезд на полицейского

Водитель отказался предъявлять права и документы на автомобиль. Вместо этого он задавил сотрудника ППС.

29-летний уфимец обвиняется по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Следствие считает, что 27 марта этого года на улице Достоевского в Уфе сотрудники ППС по время несения службы заметили, как мужчина намеревался открыть капот чужого автомобиля, а, увидев патруль, попытался скрыться на своем «ВАЗ-2107».

Когда сотрудники полиции настигли нарушителя, заблокировав его машину на проезжей части, и попросили предъявить документы на автомобиль и права, водитель наехал на сотрудника ППС. Полицейского госпитализировали с переломами.

Сотрудники МВД через некоторое время задержали 29-летнего злоумышленника, который, снова попытался скрыться, повредив по дороге несколько автомобилей.

Сейчас уголовное дело уфимца с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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