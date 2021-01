25 января трагически погиб 43-летний уроженец Башкирии. Об этом рассказал источник Mkset. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе МВД по Северо-западному округу.

По данным ведомства, Дмитрий Хакимов переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Увидев мужчину, машинист неоднократно подавал сигнал и применил экстренное торможение. Однако трагедии избежать не удалось — уроженец Башкирии скончался на месте от полученных травм. По данным источника Mkset, совсем недавно в семье Дмитрия родился ещё один ребенок. Без отца остались трое детей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter