Крики и визги: как железнодорожник из Башкирии и его сын попали под поезд в Иглино

Трагедия на железнодорожных путях, случившаяся вечером 22 октября возле станции «Иглино», никого не оставила равнодушным. В транспортной прокуратуре говорят о том, что мужчина удерживал ребенка до столкновения с поездом. Мы поговорили с очевидцами трагедии, родственниками и знакомыми погибшего о произошедшем.

Под поезд попал молодой отец и его двухлетний ребенок. От полученных травм мужчина скончался на месте. Несколько часов после ДТП врачи пытались спасти жизнь малышу, но, к сожалению, сделать этого не удалось. На следующий день в соцсетях появилась видеозапись с места ДТП. Пользователи сошлись во мнении, что мужчина с ребенком на руках не пытался уклониться от надвигающегося поезда. Следователи Приволжского следственного управления на транспорте также сообщили, что «при приближении которого взял ребенка на руки, встал в железнодорожную колею, где удерживал ребенка до момента травмирования». «По характеру был вспыльчив» Погибшим оказался 29-летний житель Иглинского района Филюс Б. (имя изменено - прим.ред.) Журналисту Mkset удалось пообщаться с его родственниками и узнать, что могло стать причиной трагедии. По словам источника издания, знакомого с ситуацией, молодой человек состоял в браке, у него был сын. Эту же информацию подтвердили знакомые семьи Б., добавив, что мужчина совместно с женой не жил, а лишь приезжал навещать ребенка и гулять с ним. - Это его второй брак. С первой женой у него была свадьба, про второй брак не знаю. Но ребенок был первый и единственный, - рассказывает знакомая семьи, пожелавшая не называть своего имени. Photo: vk.com Женщина рассказала, что по работе Филюс был связан с железной дорогой. По характеру, с ее слов, он был «немного вспыльчивым», служил в армии, любил рыбачить и имел страсть к алкоголю. Обо всем этом также свидетельствуют посты и фотографии на страницах погибшего в соцсетях. Вместе с этим собеседница подтвердила, что мужчина был неоднократно судим. Photo: vk.com О том, что у супругов были некие проблемы, говорит и бывшая соседка погибшего. - Она, наверное, его боялась, вот и отпустила ребенка с ним. Я сама в шоке нахожусь, мы жили рядом, всю жизнь вместе игрались. Что точно произошло, сказать не могу, - добавила соседка. В день трагедии По данным следствия, в день трагедии Филюс поругался со своей супругой. За два дня до случившегося мужчина взял у супруги ребенка, чтобы побыть с ним вместе. Днем 22 октября, как сообщают правоохранители, погибший выпил и в очередной раз по телефону поругался с супругой. Вечером мужчина оказался с сыном на железнодорожных путях. - Машинист поезда, увидев людей в габаритах поезда, применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако трагедию предотвратить не удалось, - добавили в ведомстве. «Большие пробоины на голове» В тот злополучный день 18-летний житель Челябинской области Владислав ехал в Уфу на работу в той самой электричке, под которую попали Филюс и его сын. Молодой человек на собственных руках держал раненого малыша и передавал его медикам. - Мы подъехали к Иглино, постояли на остановке и тронулись. Буквально через метров сто поезд резко остановился - я подумал, что кто-то дернул стоп-кран. Потом я увидел, как все ринулись к последнему вагону и затем на улицу. Там стоял крик и визг, я не понял, что произошло. Кто-то закричал: «Скорее дайте тряпку, укутать ребенка». Позже стало ясно, что отец уже мертв - пульса у него не было. Я вернулся, взял свою куртку, подбежал к ребенку и укутал его. У него была пробита голова в двух местах - какая-то женщина с аптечкой перебинтовала ему голову и остановила кровь. Мы довезли малыша до Иглино, затем до скорой помощи и передали в руки врачам, - рассказал очевидец ДТП. По словам Владислава, мужчина, скорее всего, поссорился с женой и взял ребенка, чтобы уехать. Но не смог этого сделать. В то, что Филюс мог силой удерживать ребенка на путях, парень не верит. «Хоронить будут раздельно» По данным родственников, похороны погибших должны состояться 24 октября. Известно, что тело Филюса забрали его родители, а вот тело маленького внука им не отдали – хоронить сына будет жена погибшего. - Их могли бы похоронить вместе по обычаям, но, значит, у них с женой не все было ладно, - добавила собеседница. Напомним, до сих пор не раскрыта история Мазовых, в которой глава семейства Артем Мазов отправился гулять с детьми. Через несколько месяцев тела двух мальчиков были обнаружены в реке. Близкие Мазовых сообщали в СМИ, что у супругов были конфликты. Местонахождение самого Артема Мазова по-прежнему остается неизвестным.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter