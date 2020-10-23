Крики и визги: как железнодорожник из Башкирии и его сын попали под поезд в Иглино

- Мы подъехали к Иглино, постояли на остановке и тронулись. Буквально через метров сто поезд резко остановился - я подумал, что кто-то дернул стоп-кран. Потом я увидел, как все ринулись к последнему вагону и затем на улицу. Там стоял крик и визг, я не понял, что произошло. Кто-то закричал: «Скорее дайте тряпку, укутать ребенка». Позже стало ясно, что отец уже мертв - пульса у него не было. Я вернулся, взял свою куртку, подбежал к ребенку и укутал его. У него была пробита голова в двух местах - какая-то женщина с аптечкой перебинтовала ему голову и остановила кровь. Мы довезли малыша до Иглино, затем до скорой помощи и передали в руки врачам, - рассказал очевидец ДТП.