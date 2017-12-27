В Башкирии Opel столкнулся с ВАЗ-2107, есть пострадавшие

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55-летние мужчина и женщина доставлены в больницу.
26 декабря днем в Альшеевском районе на десятом километре автодороги Раевка-Нигматуллино 61-летний житель города Октябрьский за рулем «Opel Antara» не справился с управлением и касательной столкнулся с «ВАЗ-2107», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
В результате ДТП водитель легковушки, 55-летний местный житель и его ровесница-пассажирка доставлены в больницу.
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