В Башкирии Opel столкнулся с ВАЗ-2107, есть пострадавшие

55-летние мужчина и женщина доставлены в больницу.

26 декабря днем в Альшеевском районе на десятом километре автодороги Раевка-Нигматуллино 61-летний житель города Октябрьский за рулем «Opel Antara» не справился с управлением и касательной столкнулся с «ВАЗ-2107», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.