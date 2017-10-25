В Башкирии водитель «буханки» скончался при столкновении с легковушкой

Водитель "Калины" обратился за медицинской помощью.

Утром 24 октября в Гафурийском районе на 46 километре автодороги Архангельское-Красноусольский «Калина» столкнулась с «УАЗом», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

За рулем легковушки была 41-летняя жительницы Архангельского района, за рулем УАЗа – 57-летний житель Ишимбая. Из-за столкновения УАЗ опрокинулся в кювет, его водитель скончался на месте от полученных травм. Автоледи госпитализирована.