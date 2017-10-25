В Башкирии водитель «буханки» скончался при столкновении с легковушкой
Сегодня, 10:15ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Водитель "Калины" обратился за медицинской помощью.
Утром 24 октября в Гафурийском районе на 46 километре автодороги Архангельское-Красноусольский «Калина» столкнулась с «УАЗом», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
За рулем легковушки была 41-летняя жительницы Архангельского района, за рулем УАЗа – 57-летний житель Ишимбая. Из-за столкновения УАЗ опрокинулся в кювет, его водитель скончался на месте от полученных травм. Автоледи госпитализирована.
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