Полиция Уфы ищет пострадавших от мошенников скандального салона красоты

Уфимки продолжают подавать заявления о мошенничестве сотрудников салона красоты на Губайдуллина, 3, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Потерпевшим говорили, что заключенный после проведения процедур договор о покупке косметических товаров в кредит, можно расторгнуть. Однако в дальнейшем клиенткам в расторжении договора отказывали, в связи с чем они оставались должны банку крупную сумму.
В разное время салон по адресу улица Губайдуллина, 3 имел названия «Идилия», «Идеал», «Корпорейшен бьюти хелфи лимитед Илия Идишн», «Центр современной медицины здоровья и красоты». Этот салон красоты посетило более 500 уфимок.
Все, кто считает себя пострадавшими от действий данной организации, может обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции или в Следственное управление Управления МВД России по городу Уфе по адресу: г.Уфа, улица Шафиева, д.46 к следователю: Хафизовой Розалии Рузалиновне (тел. 279-31-58). При себе необходимо иметь паспорт и договоры с вышеуказанными организациями.