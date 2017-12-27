Полиция Уфы ищет пострадавших от мошенников скандального салона красоты

Всех пострадавших просят обратиться в полицию с паспортом и договором с салоном красоты.

Уфимки продолжают подавать заявления о мошенничестве сотрудников салона красоты на Губайдуллина, 3, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Потерпевшим говорили, что заключенный после проведения процедур договор о покупке косметических товаров в кредит, можно расторгнуть. Однако в дальнейшем клиенткам в расторжении договора отказывали, в связи с чем они оставались должны банку крупную сумму.

В разное время салон по адресу улица Губайдуллина, 3 имел названия «Идилия», «Идеал», «Корпорейшен бьюти хелфи лимитед Илия Идишн», «Центр современной медицины здоровья и красоты». Этот салон красоты посетило более 500 уфимок.