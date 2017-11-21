Скандальный салон красоты в Уфе оштрафовали на 100 тысяч рублей

Причиной для возбуждения административного дела стали некомпетентные специалисты и оборудование без соответствующих документов.

Косметология ООО «Идиллия» обслуживала клиентов без документов на медицинское оборудование и его техническое обслуживание, сотрудники салона были без необходимого образования, а главный врач был без опыта работы, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Доктор закончил ВУЗ только в текущем году и не имел требуемого по закону пятилетнего трудового стажа. Ранее на эти проблемы обратили внимание члены ОНФ по РБ.