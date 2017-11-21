Скандальный салон красоты в Уфе оштрафовали на 100 тысяч рублей
Сегодня, 16:13ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Причиной для возбуждения административного дела стали некомпетентные специалисты и оборудование без соответствующих документов.
Косметология ООО «Идиллия» обслуживала клиентов без документов на медицинское оборудование и его техническое обслуживание, сотрудники салона были без необходимого образования, а главный врач был без опыта работы, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Доктор закончил ВУЗ только в текущем году и не имел требуемого по закону пятилетнего трудового стажа. Ранее на эти проблемы обратили внимание члены ОНФ по РБ.
Заведено административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий лицензии». Организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.
В том числе сейчас расследуется уголовное дело по факту хищения денег клиентов салона красоты под предлогом оформления кредитов на косметические процедуры.
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