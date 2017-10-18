Руководителя скандального салона красоты в Уфе обвинили в мошенничестве
Руководство косметического салона обвиняется в мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Директор салона, реализующего косметику, - 29-летняя уроженка Ставропольского края. За предоставление услуг представители косметической компании оформляли на потерпевших займы к кредитной организации на сумму от 80 тысяч до 130 тысяч рублей в год.
Клиенткам, недовольным оказанием медицинских процедур, не удалось расторгнуть договор. Тогда они обратились в полицию. И сейчас гражданки получают от банка документы о внесении платежей по кредитам.
В настоящее время устанавливаются все потерпевшие от действий работников салона. Как стало известно Медиакорсеть, речь идет о Центре эстетической медицины на Губайдуллина, 3.
Отметим также, что в июле этого года на скандалы, возникшие в известном медцентре, обратили внимание представители Общероссийского народного фронта. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов на встрече с пациентами клиники выяснил, что им навязывали кредиты от 100 до 300 тысяч. У многих клиентов были на руках решения суда о расторжении договора. Но исполнить их не получилось, так как на счетах компании не было денег. Расследование уголовного дела продолжается.