Руководителя скандального салона красоты в Уфе обвинили в мошенничестве

По предварительным данным, подозреваемые обманом похитили у клиентов компании более трех миллионов рублей. Количество пострадавших на данный момент составило более 20 человек.

Руководство косметического салона обвиняется в мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Директор салона, реализующего косметику, - 29-летняя уроженка Ставропольского края. За предоставление услуг представители косметической компании оформляли на потерпевших займы к кредитной организации на сумму от 80 тысяч до 130 тысяч рублей в год.

Клиенткам, недовольным оказанием медицинских процедур, не удалось расторгнуть договор. Тогда они обратились в полицию. И сейчас гражданки получают от банка документы о внесении платежей по кредитам.

В настоящее время устанавливаются все потерпевшие от действий работников салона. Как стало известно Медиакорсеть, речь идет о Центре эстетической медицины на Губайдуллина, 3.