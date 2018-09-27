В Уфе пойдут под суд участников заказного убийства за полмиллиона рублей
Жертвой преступников должен был стать местный бизнесмен.
Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двух местных жителей. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Мужчины обвиняются в зависимости от роли и степени участия в подстрекательстве к покушению на убийство по найму и незаконном приобретении специальных технических средств.
Как следует из материалов дела, весной 2017 года один из обвиняемых получил заказ на убийство 41-летнего бизнесмена Павла Кабанова и попросил знакомого найти непосредственного исполнителя преступления, а затем через посредника передал исполнителю в виде предоплаты часть денежных средств в размере 400 тысяч рублей.
На протяжении двух месяцев исполнитель следил за бизнесменом и, в конце концов, собрав необходимые сведения, в октябре прошлого года на подземной парковке дома четырежды выстрелил ему в голову и скрылся с места преступления.
Потерпевшему была своевременно оказана помощь, и он выжил.
После выполнения заказа исполнитель получил через посредников оставшуюся часть вознаграждения в размере 100 тысяч рублей.
Через неделю обвиняемые были задержаны, в ходе обыска в квартире одного из них обнаружено и изъято записывающее устройство с информацией о жертве преступления.
Исполнителю данного заказного убийства уже был вынесен обвинительный приговор ранее.