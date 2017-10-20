В Уфе стреляли в крупного предпринимателя

Покушение на убийство совершили утром, сообщил телеканал «Россия-1. Башкортостан».

В Уфе сегодня около 9.30 утра на подземной парковке по улице Мингажева неизвестный совершил покушение на убийство крупного бизнесмена, сообщает телеканал со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стреляли, предположительно, из боевого пистолета. Бизнесмен выжил, его доставили в больницу. Зовут его Павел Кабанов. По данным Life.ru, неизвестный стрелял ему в голову.

В следственном комитете Медиакорсети сообщили, что на месте преступления работает оперативно-следственная группа. Там же работают сотрудники полиции.

- В правоохранительные органы утром в пятницу поступило сообщение об обнаружении мужчины с огнестрельным ранением головы на подземной парковке жилого дома по улице Мингажева города Уфы. Мужчина госпитализирован, — позже сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Башкирии Светлана Абрамова.

По ее словам, следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

По данным «Вестей», пострадавший является владельцем завода по производству металлических конструкций в Питере, учредителем ряда фирм в Уфе.

По данным "СПАРК-Интерфакс", Павел Кабанов является владельцем ООО «УфаЭнерго». Профиль предприятия - деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров. На официальном сайте компании говорится, что на протяжении многих лет основным видом деятельности предприятия является снабжение и комплектация самонесущим изолированном проводом(СИП) и арматурой для монтажа СИП объектов в Уфе и Республики Башкортостан. Предприятие имеет большие (более 1000 м2) складские помещения в центре Уфы.