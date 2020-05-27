В Башкирии за сутки в пожарах погибли два человека

По данным спасателей, за прошедшие сутки произошло два пожара, которые унесли жизнь людей. В МЧС сообщили о возгорании под Нефтекамском в СНТ Мичуринский. На месте происшествия было обнаружено, что горит садовый одноэтажный дом. Внутри дома пожарные обнаружили погибшую женщину. Огонь тушили на протяжении десяти минут с 23:03 до 23:13.

Еще один пожар также произошел в садовом товариществе. На сей раз возгорание было в Краснокамском районе в селе Николо-Березовка. На месте происшествия спасатели увидели, что горит дощатый садовый дом, пожар локализовали в 1:32, полностью ликвидировали в 1:35. Сообщение о нем поступило в 1:25.