В Башкирии в пожаре погиб 58-летний мужчина
13 мая, 14:34ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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Подробности смертельного пожара сообщили в региональном МЧС.
По информации спасателей, мужчина погиб в жилом доме в Нефтекамске. В пресс-службе ведомства сообщили, что огонь начался в 1:20 в Лесохимическом переулке.
Когда спасатели пожарно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, то установили, что начался пожар в одной из квартир в двухэтажном доме. С места происшествия эвакуировали девять взрослых и трое детей из четырех других квартир.
Погибшего обнаружили во время тушения пожара. В настоящий момент причины произошедшего пока еще устанавливаются.
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