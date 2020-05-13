В Башкирии в пожаре погиб 58-летний мужчина

По информации спасателей, мужчина погиб в жилом доме в Нефтекамске. В пресс-службе ведомства сообщили, что огонь начался в 1:20 в Лесохимическом переулке.

Когда спасатели пожарно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, то установили, что начался пожар в одной из квартир в двухэтажном доме. С места происшествия эвакуировали девять взрослых и трое детей из четырех других квартир.