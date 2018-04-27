В Башкирии мужчина хотел остановить ссору соседей и получил пулю в живот
Сегодня, 16:06ПроисшествияЗиля Аскерова
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54-летнего преступника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.
В один из будничных вечеров 26-летний житель Белорецка услышал, как на лестничной площадке их дома ссорятся люди. Выглянул и увидел, что это его соседи. Увидев его, муж и жена скрылись за дверями своей квартиры и продолжили скандалить.
Парень решил их разнять и зашел за ними. Тотчас же он получил пулю в живот из травматического пистолета. Выяснилось, что пьяный сосед выстрелил в парня целенаправленно. Жена незадачливого парня вызвала скорую.
В больнице медики диагностировали непроникающее огнестрельное ранение. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе МВД республики.
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