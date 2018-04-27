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В Башкирии мужчина хотел остановить ссору соседей и получил пулю в живот
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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Pistolet shark 1

В Башкирии мужчина хотел остановить ссору соседей и получил пулю в живот

Сегодня, 16:06ПроисшествияЗиля Аскерова
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