Уфимца «приговорили» к смерти за долг в 100 тысяч рублей
Сегодня, 13:04ПроисшествияМарат ГареевФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Заказчик и исполнитель надолго отправились в тюрьму.
Двое 47-летних уфимцев отправились в тюрьму на ближайшие 16 и 17 лет за организацию и исполнение убийства. Об этом сообщает сайт прокуратуры Башкирии.
Согласно материалам уголовного дела, бизнесмен, работавший в строительстве, одолжил знакомому 100 тысяч рублей. Тот долг не отдал и еще и постоянно оскорблял кредитора. За что и поплатился жизнью.
Убийство было совершенно из травматического пистолета «Оса»: с близкого расстояния ранения в голову и сердце оказались смертельными. Заказчик рассчитался с исполнителем той самой роковой суммой – 100 тысяч рублей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей