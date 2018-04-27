Уфимца «приговорили» к смерти за долг в 100 тысяч рублей

Двое 47-летних уфимцев отправились в тюрьму на ближайшие 16 и 17 лет за организацию и исполнение убийства. Об этом сообщает сайт прокуратуры Башкирии.

Согласно материалам уголовного дела, бизнесмен, работавший в строительстве, одолжил знакомому 100 тысяч рублей. Тот долг не отдал и еще и постоянно оскорблял кредитора. За что и поплатился жизнью.