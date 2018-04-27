В школе Стерлитамака, где произошла резня, завершают ремонт

В школе уже завершается косметический ремонт после трагических событий 18 апреля, когда учащийся 9 Г класса ранил канцелярским ножом четверых человек, устроил поджог и пытался покончить с собой. Через пару дней в классе информатики, где произошли события, уже начнутся занятия. Глава республики Рустэм Хамитов, приехав на место событий. Заявил о необходимости скорейшего ремонта.

- Буквально после трагедии, в этот же вечер, начались работы по ремонту коридора. Было сделано к утру всё, что в силах. На следующий день уже непосредственно начался ремонт кабинета. В данный момент ремонт подходит практически уже концу, - сообщила замдиректора школы Людмила Мельникова каналу ГТРК Башкортостан.

Тем временем в сети собирают голоса в поддержку защиты директора школы. Почти 2300 человек уже собрали подписи под петицией под названием «Не дадим сделать крайним директора школы в Стерлитамаке».

В петиции озвучены детали происшествия, которые раньше не были известны СМИ.

- Мы бы хотели заострить внимание на поведение родителей этого мальчика. «Любящая мама» после инцидента прибежала в школу, посмотрела на своего окровавленного сына и сказала «Ты сам сделал этот выбор», убежала домой. Этот факт засвидетельствовали преподаватели учебного заведения, - говорится в петиции.

Сообщается также, что директор школы 24 часа провела на работе в день ЧП, чтобы на следующий день, школа работала в штатном режиме.