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В школе Стерлитамака, где произошла резня, завершают ремонт
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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В школе Стерлитамака, где произошла резня, завершают ремонт

Сегодня, 13:01ОбществоНадежда Валитова
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