В Башкирии на трассе столкнулись две фуры: погибли три человека

ЧП произошло сегодня около асу дня на 1284 км трассы М-5. После того, как две фуры врезались друг в друга, произошло возгорание. На место выехали медики, сотрудники ГИБДД по РБ и ФПС по РБ. Движение на трассе в связи со случившимся было временно заблокировано. По предварительной версии, водитель одной из фур заснул за рулем и выехал на встречную полосу.