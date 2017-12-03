В Башкирии четыре человека погибли в пожаре в частном доме под Уфой

Огонь разгорелся в ночь на воскресенье, 3 декабря.

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме под Уфой в ночь на воскресенье, 3 декабря передает РИА Новости со ссылкой на МЧС Башкирии.

По данным МЧС РБ, сигнал о пожаре в бревенчатом доме в селе Суровка Уфимского района Башкирии поступил в 00 часов 11 минут 3 декабря.

- В ходе тушения спасатели обнаружили тела четверых человек: двух мужчин и двух женщин. На месте работали 18 человек личного состава и 6 единиц техники, - сообщили в МЧС Башкирии.

Пожар был полностью потушен в 3 часа 15 минут ночи, сейчас на месте работают дознаватели и следователи, выясняют причину возгорания.