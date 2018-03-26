В Башкирии уничтожат 400 литров поддельного коньяка

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Алкоголь изъяли в Стерлибашевском районе.
На территории Стерлибашевского района остановили автомобиль в ходе осмотра которого обнаружили более 400 литров коньяка без этикеток и специальных марок, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Изъятая спиртосодержащая жидкость не соответствовала ГОСТу, содержала примеси и была опасной для жизни и здоровья граждан.
Прокурор района обратился в суд с требованием уничтожить алкогольную продукцию. Суд с доводами прокуратуры согласился и удовлетворил их.
Примечательно, что судя по информации из прокуратуры с момента обнаружения поддельного коньяка и до его уничтожения минуло два года.
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