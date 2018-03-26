В Башкирии уничтожат 400 литров поддельного коньяка

На территории Стерлибашевского района остановили автомобиль в ходе осмотра которого обнаружили более 400 литров коньяка без этикеток и специальных марок, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Изъятая спиртосодержащая жидкость не соответствовала ГОСТу, содержала примеси и была опасной для жизни и здоровья граждан.

Прокурор района обратился в суд с требованием уничтожить алкогольную продукцию. Суд с доводами прокуратуры согласился и удовлетворил их.