В Башкирии две сестры сбежали из дома, старшая - погибла

Около 5 часов 24 февраля правоохранительным органам стало известно об обнаружении вблизи деревни Гаделево Хайбуллинского района Башкирии тела 16-летней девочки и ее 14-летней сестры с ушибом поясничного отдела позвоночника и переохлаждением средней тяжести, сообщили в следственном комитете по Башкирии. По данному факту организована доследственная проверка.

- Предварительно установлено, что ночью 24 февраля две сестры сбежали из дома, а утром под скалой вблизи деревни было обнаружено тело 16-летней девочки, а ее 14-летняя сестра с обморожением конечностей и ушибом поясничного отдела позвоночника доставлена в Акъярскую центральную районную больницу, - сообщили в следкоме. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехали следователи-криминалисты, назначены судебно-медицинские, психолого-психиатрические исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.