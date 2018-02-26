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В Башкирии две сестры сбежали из дома, старшая - погибла
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В Башкирии две сестры сбежали из дома, старшая - погибла

Сегодня, 14:37ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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