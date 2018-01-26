В Уфе мужчина задохнулся угарным газом при пожаре

25 января во время тушения пожара в доме в Орджоникидзевском районе Уфы, обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Возгорание произошло около 18:25 в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. Тело хозяина квартиры нашли с признаками отравления угарным газом. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.