В Башкирии при пожаре эвакуировано 10 человек, двое пострадали

На месте работает дознаватель, причина пожара устанавливается.

Днем 18 января загорелся многоквартирный жилой дом на улице Карла Либкнехта в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Когда пожарные прибыли на место, дым валил из окна квартиры на четвертом этаже. Эвакуировали десять жильцов по лестничным маршам. Пожар потушили три единицы техники и десять человек личного состава.

Из-за пожара стены, потолок и домашнее имущество покрылись копотью, огнем повредилась мебель в прихожей и на кухне, бытовая техника и входная дверь в квартиру.

Пострадали хозяева квартиры – мужчина и женщина. Они доставлены в ожоговое отделение больницы №1.