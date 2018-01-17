В Гафурийском районе Башкирии в пожаре погибли мать и сын

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Трагедия произошла в селе Красноусольский.
16 января рано около 09.30 утра в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании бревенчатого дома. В ходе тушения пожара были найдены тела двух человек: 67-летней хозяйки и ее 47-летнего сына. Еще один жилец - 62-летний мужчина госпитализирован с термическими ожогами. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей