В Гафурийском районе Башкирии в пожаре погибли мать и сын

16 января рано около 09.30 утра в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании бревенчатого дома. В ходе тушения пожара были найдены тела двух человек: 67-летней хозяйки и ее 47-летнего сына. Еще один жилец - 62-летний мужчина госпитализирован с термическими ожогами. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.