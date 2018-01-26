В Башкирии отвергнутый любовник забил камнем свою пассию в день ее рождения
Сегодня, 11:55ПроисшествияКонстантин Климов
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ЧП произошло рядом с домом девушки.
Житель Бижбулякского района Башкирии получил восемь с половиной лет колонии за убийство девушки. Как сообщили в Следственном комитете, 22-летний мужчина пытался дозвониться до своей пассии, чтобы поздравить её с днём рождения, однако та не подняла трубку. Через некоторое время он встретил её у дома, где они поссорились, и девушка сообщила ему, что не хочет продолжать с ним отношения. Молодой человек начал избивать девушку, и нанёс ей несколько ударов камнем по голове. В результате полученных травм 20-летняя жительница Белебея скончалась в карете скорой помощи.
Партнер рубрики ЧП - РОО «СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан».
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