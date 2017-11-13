В Башкирии мужчина угрожал своей возлюбленной убийством из-за ревности

Женщина заперлась в ванной комнате и попросила помощь у родственницы.

В полицию позвонила женщина, сказав, что ее родственнице требуется срочная помощь и она находится в опасности, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Оказалось, что в Стерлитамаке женщина после работы пришла домой и прилегла отдохнуть, когда в ее квартиру вошел бывший возлюбленный, у которого она забрала ключи после расставания. Мужчина прошел на кухню, взял нож и стал угрожать женщине убийством. Та заперлась в ванной комнате и позвонила родственнице с просьбой о срочной помощи.