В Башкирии мужчина угрожал своей возлюбленной убийством из-за ревности

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Женщина заперлась в ванной комнате и попросила помощь у родственницы.
В полицию позвонила женщина, сказав, что ее родственнице требуется срочная помощь и она находится в опасности, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Оказалось, что в Стерлитамаке женщина после работы пришла домой и прилегла отдохнуть, когда в ее квартиру вошел бывший возлюбленный, у которого она забрала ключи после расставания. Мужчина прошел на кухню, взял нож и стал угрожать женщине убийством. Та заперлась в ванной комнате и позвонила родственнице с просьбой о срочной помощи.
Полицейские задержали 58-летнего обидчика. Мужчина признал свою вину, объяснив поступок ревностью возлюбленной, которая младше его на 20 лет. Возбуждено уголовное дело.
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