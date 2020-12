Две жительницы Башкирии погибли в пьяном ДТП с грузовиком

Смертельная авария произошла вчера вечером в деревне Ишберда Баймакского района. Подробности ДТП рассказали в ГИБДД Башкирии.

За рулём ВАЗ-2107 находился 73-летний местный житель, когда автомобиль въехал в припаркованный грузовик «Урал». Водитель был доставлен в больницу, а вот его пассажирки 69 лет скончались на мест авариию. Мужчина, как стало известно, вёл машину в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства случившегося. Напомним, 21 декабря в Альшеевском районе 54-летний житель Давлеканово ехал в сторону села Раевский, однако за руль он сел пьяным. В какой-то момент он потерял управление, слетел в кювет и въехал в столб. В аварии пострадал 51-летний пассажир, который скончался позже в больнице.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter