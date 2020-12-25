Две жительницы Башкирии погибли в пьяном ДТП с грузовиком

Напомним, 21 декабря в Альшеевском районе 54-летний житель Давлеканово ехал в сторону села Раевский, однако за руль он сел пьяным. В какой-то момент он потерял управление, слетел в кювет и въехал в столб. В аварии пострадал 51-летний пассажир, который скончался позже в больнице.