Две жительницы Башкирии погибли в пьяном ДТП с грузовиком

Две жительницы Башкирии погибли в пьяном ДТП с грузовиком

Вчера, 10:24ПроисшествияАнна КононоваPhoto: ГИБДД РБ
Смертельная авария произошла вчера вечером в деревне Ишберда Баймакского района. Подробности ДТП рассказали в ГИБДД Башкирии.

За рулём ВАЗ-2107 находился 73-летний местный житель, когда автомобиль въехал в припаркованный грузовик «Урал». Водитель был доставлен в больницу, а вот его пассажирки 69 лет скончались на мест авариию. Мужчина, как стало известно, вёл машину в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, 21 декабря в Альшеевском районе 54-летний житель Давлеканово ехал в сторону села Раевский, однако за руль он сел пьяным. В какой-то момент он потерял управление, слетел в кювет и въехал в столб. В аварии пострадал 51-летний пассажир, который скончался позже в больнице.

аварияБашкириясмертельное ДТП
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы