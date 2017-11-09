Новое ветхое жилье в Уфе: холод и плесень в квартирах, вода в подвалах

Медиакорсеть продолжает следить за ситуацией в новых домах в микрорайоне Баланово, где жители жалуются на качество домов.

Предыстория

1 ноября текущего года президент России поставил свою подпись под федеральным законом, который продлил работу Фонда содействия реформированию ЖКХ до 1 января 2019 года. Деятельность Фонда направлена на контроль региональных программ по расселению аварийного жилья, отслеживание качества исполнения программ, ведение собственной системы учета аварийного фонда в стране.

Изначально срок действия правительственной программы по расселению аварийного фонда, признанного таким до 1 января 2012 года, должен был завершиться 1 января 2018 года. За это время должно было быть расселено 11,4 млн кв м жилья. 20 октября текущего года Госдума приняла закон, продлевающий деятельность фонда еще на год, одобрение Совета Федерации было получено 25 октября. В апреле 2017 года был втрое увеличен размер субсидий на переселение россиян из аварийного фонда на текущий год: до 7,9 млрд рублей.

Напомним, в мае текущего года, Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета, отметил, что при расселении россиян из ветхого и аварийного жилья важны не только сроки, но и качество предоставляемых квартир.

Со словами президента согласны жители многострадальных домов на улице Якуба Коласа в Демском районе Уфы (микрорайон Баланово). О том, в какое жилье переселили уфимцев из аварийных домов в центре башкирской столицы, мы писали еще в начале года. Жильцы дома №153 по улице Якуба Коласа обратились в региональное отделение ОНФ по Башкирии, активисты которого выявили многочисленные нарушения.

В ходе эксплуатации дома жители столкнулись с разными проблемами: стены и потолки покрывались плесенью, на оконных рамах и подоконниках скапливался конденсат, стекающий в комнаты, на окнах отсутствовала герметизация. В санузлах вытяжка работала в обратную сторону, и воздух шел внутрь помещения. При этом людей в дом переселили по решению суда, сами они, уже видя, куда их собираются отправить жить, требовали нормального жилья. Но суд выступил на стороне городских властей, и несчастные уфимцы оказались один на один со своими проблемами.

После нескольких публикаций и запросов регионального штаба ОНФ в органы муниципальной власти в дома на улице Коласа зачастили многочисленные комиссии, была с проверкой и прокуратура. В редакцию пришел ответ администрации города, подписанный тогда еще занимавшим должность первого заместителя мэра Уфы Александра Филиппова, в котором черным по белому было написано, что «указанные дома были сданы без нарушений, и работа по устранению выявленных дефектов жилых помещений ведется».

Мы тогда задались вопросом, а куда смотрели чиновники, когда принимали эти злосчастные дома? Или статус депутата горсовета Андрея Носкова, владельца группы компаний «Промышленно-строительный комплекс №6», которая строила эти дома, позволил закрыть глаза на нарушения?

Новое ветхое жилье, или правильно ли потратили деньги

За 9 месяцев, которые прошли с момента публикации, мы были на постоянной связи с жителями этих домов. Сказать, что местные власти и управляющая компания вместе с застройщиком ничего не делали и не устраняли недоделки, конечно, нельзя. Чтобы проверить, как изменилась ситуация и как жители этих домов пытаются добиться устранения всех нарушений у компании-застройщика и администрации района и города, мы отправились в Демский район Уфы, в микрорайон Баланово.

Первое впечатление, когда подъезжаешь к этому новому микрорайону, вполне благоприятное. Ряд практически новых трехэтажных домов, заасфальтированные дороги и площадки. Напомню, что строители возводили социальное жилье: для уфимцев, которых переселяли из аварийных домов и для детей-сирот, которым такое жилье положено по закону. Но это благоприятное впечатление сразу портится, когда ты внимательно начинаешь изучать даже внешние фасады домов. Нас встретил уже знакомый по прежним публикациям житель дома №153 по улице Якуба Коласа Олег Соколов.

- Знакомьтесь, это новое ноу-хау властей Уфы и застройщика наших домов, в столице Башкирии для горожан строят новое ветхое жилье, - рассказал Олег Соколов. - Я многое повидал в жизни, но с таким равнодушием и безответственностью сталкиваюсь впервые. После ваших публикаций у нас уже было столько разных комиссий: и прокуратура приезжала, и представители администрации города, района, компании-застройщика, но фактически главные проблемы наших домов так и не устранены. Так и не работает вентиляция в квартирах, весной наши подвалы были затоплены водой, которую нам самим приходилось откачивать.

В глаза сразу бросились вентиляционные шахты, которые установлены на крышах домов. Вы сами можете убедиться на фото, что они разрушаются, верхняя кладка пришла в негодность, по фасадам домов из-за неправильно установленных водостоков стекает вода. Все это приводит к тому, что в квартирах на стенах образуется плесень.

- Я кое-как добился того, чтобы мне в моей квартире поменяли стеклопакеты, они были явно не новыми и установлены неправильно. Вследствие этого зимой в квартире дуло изо всех щелей, - продолжает свой рассказ Олег Соколов. - Такая картина наблюдалась почти во всех квартирах. Особым издевательством выглядели слова представителя застройщика, который нам в морозы порекомендовал держать открытыми окна, чтобы в квартирах было меньше влажности. Батареи отопления также были разномастные и явно снятые с других домов, в некоторых квартирах поставили даже чугунные батареи старого образца. Практически нет давления в трубах водоснабжения. Получается, что застройщик экономил на всем, а администрация города приняла эти дома, как годные для проживания.

Вместе с еще одной жительницей дома Оксаной и Олегом спускаемся в подвал дома. Они рассказывают, что весной здесь стояла вода, ее откачивали постоянно, летом кое-как удалось добиться, чтобы в подвал завезли песок. Невооруженным взглядом видно, что между плитами перекрытия имеются большие зазоры, которые пытались неумело замазать, ни о каких утеплителях и речи не идет.

- В некоторых квартирах были такие дыры, туда можно было руку засунуть и были видны натяжные потолки соседей снизу, - возмущается Оксана. - Шумоизоляция в квартирах полностью отсутствует. Чтобы бороться с плесенью, нам пришлось самим устанавливать в квартирах принудительную вентиляцию, на стенах - постоянная сырость. В ноябре у наших домов истекает гарантийный срок и получается, что компания-застройщик ПСК-6 теперь вообще не будет за них отвечать. Кто же будет устранять все эти недоделки, или мы так и будем жить в домах с обратной вентиляцией, сыростью и плесенью на стенах и затапливаемым подвалом?

К нашему разговору присоединяется Сергей К. Он просит не указывать свою фамилию в публикации. По его словам, от недобросовестного застройщика пострадали не только люди, которых переселили из аварийного жилья в центре Уфы.

Мы направляемся к дому №139 на улице Коласа, где Сергей и многие его соседи купили квартиры за свои деньги, в основном оформив ипотеку. Двухкомнатная квартира в этом доме стоит порядка 2 миллионов 300 тысяч рублей. И каково же было разочарование жильцов после въезда в свои новые так называемые «благоустроенные квартиры», обещанные застройщиком ПСК-6. Тот же букет проблем, как в домах, куда переселили уфимцев из аварийного жилья.

- Весной наши подвалы также затопило водой, вы сами можете убедиться, спустившись с нами туда, - говорит Сергей.

Растрескавшаяся земля и плесень на стенах – явные признаки весеннего затопления. Здесь также замечаю, что плиты перекрытия уложены явно с нарушением строительных норм, видны дыры, замазанные во время так называемого летнего устранения недостатков, здесь же складированы строительные материалы, которые уже пришли в негодность, подвал также не утеплен.

- Вы же сами видите, застройщик явно экономил на всем. Утеплитель снаружи здания толщиной всего пять сантиметров, явно не для нашего сурового климата. Стены в квартирах очень тонкие: на верхних этажах в унитазе воду спустили, на первом слышно. Облицовка - сетка и тонкий слой штукатурки, которая по несколько дней не просыхает после дождя. На балконах все двери установлены неправильно, там постоянно потеют окна, те же натяжные потолки установлены просто поверх плит, много вопросов к электропроводке. Нам столько денег уже пришлось вложить во все переделки в наших квартирах, - вполне справедливо возмущается Сергей.

Захожу в одну из квартир дома, где меня встречает молодая мама двух маленьких детишек. Она показывает, как на стенах и обоях образовалась плесень. На кухне они сами установили принудительную вентиляцию, которая мало чем помогает. Квартиру молодая семья купила также в ипотеку, и, по её словам, теперь их мечта - побыстрее расплатиться с банком и продать квартиру, в которой разбилась их неосуществившаяся мечта о собственном благоустроенном семейном очаге. Правда, продать квартиру в этих домах - уже большая проблема.

Жители «новых ветхих» домов пишут жалобы, обивают пороги администрации, но решить свои проблемы до конца они не могут. Ответ у всех один: обращайтесь к застройщику. В течение нескольких дней, пока этот материал готовился для публикации, мы пытались получить комментарий от представителей ПСК-6. Но почему то ответственные лица компании, которые могли прокомментировать сложившуюся ситуацию, были постоянно на выезде. Надеемся, что они все-таки найдут время в своем плотном графике и ответят на вопросы нашей редакции. Ведь в этих шести домах в Баланово справили новоселье 216 семей, а стоимость квадратных метров в них, по некоторым оценкам, превышает 350 миллионов рублей.

Оснований для принятия мер нет

Также мы снова обратились в администрацию города с редакционным запросом. Мы спросили: «Какие меры были предприняты за истекшее с февраля 2017 года время городской администрацией для исправления данной проблемы? Какие меры были предприняты в отношении застройшика вышеуказанных домов – группы компаний «Промышленно – строительный комплекс №6».

Приводим ответ администрации Уфы дословно:

«В связи с Вашим запросом о переселении жителей аварийных домов в дома по улице Якуба Коласа сообщаем следующее.

Застройщиком жилых домов №№ 149, 151, 153, 155, 157, 159 по ул. Якуба Коласа является ООО «Строительное управление №3 «ПСК №6». В порядке, установленном ст.55 Градостроительного кодекса РФ, застройщиком был представлен необходимый пакет документов, на основании которого было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного по указанным адресам. Дополнительно сообщаем, что в числе представленных застройщиком необходимых документов, имеются документы, подтверждающие соответствие построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Дефекты, выявляемые в процессе эксплуатации вышеуказанных жилых домов, устраняются ООО «СУ №3 «ПСК №6» в рамках гарантийных обязательств по мере их выявления. В летний период текущего года выполнен гарантийный ремонт фасадов, устранены замечания в квартирах и местах общего пользования. В целях улучшения работы вентиляционных систем, в отдельных квартирах произведена установка воздушно-приточных клапанов. Таким образом, оснований для принятия мер в отношении застройщика не имеется».

Из ответа чиновников мэрии следует, что все замечания устранены, хотя увиденное в этих домах говорит об обратном.

Впрочем, жители домов по улице Якуба Коласа уже не надеются на помощь городских властей, и свои права собираются отстаивать в суде.

- Муниципальные органы власти должны надлежащим образом исполнять свои обязанности по предоставлению благоустроенного жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. В ситуации с домами на улице Якуба Коласа городские чиновники не захотели или не смогли подойти к решению этого вопроса, как того требовала ситуация, - прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкирии Надежда Крылова. – В Госкомитете республики по жилищному надзору нам ответили, что при строительстве и приемке дома не проводилась государственная экспертиза, нормы федерального закона при возведении малоэтажных домов этого не требуют. Но есть Жилищный кодекс России, в котором четко прописано, каким требованиям должно соответствовать жилое помещение. В случае с домами на Якуба Коласа уфимские чиновники показали наглядный пример того, как не должны исполняться «майские указы» президента России Владимира Путина.

По словам Надежды Крыловой, для решения проблемы жильцов, проживающих в этих домах, администрация Уфы должна провести независимую строительную экспертизу.

- В ходе нее нужно определить техническое и санитарное состояние жилых зданий и понять, какие нужны предпринять действия, и сколько на это потребуется финансовых вложений, - отметила Надежда Крылова. - Исходя из этого, есть два решения. Первое – устранение всех выявленных недостатков и доведение квартир до пригодного и комфортного проживания людей. Либо предоставить жителям этих домов новые квартиры, если этот вариант обойдется дешевле. В любом случае муниципальная власть просто обязана решить этот вопрос, и региональный штаб ОНФ будет держать ситуацию под своим контролем.

Надежда Крылова считает, что такие факты просто недопустимы. Тем более Уфа в целом хорошо справилась с выполнением федеральной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. В республике и Уфе работает много мощных строительных компаний, нет проблем со стройматериалами. И как еще раз подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкирии, проблем с домами на Якуба Коласа можно было избежать, если бы местные чиновники ответственно подошли к возложенным на них обязанностям, думали о людях, а не руководствовались только бумажными инструкциями.

К сожалению, это не единственный подобный случай, когда жители республики, дома которых попали под расселение, оказываются в такой ситуации. Медиакорсеть неоднократно писала о поселке Амзя, входящем в состав Нефтекамска. Там проблему не удавалось решить с 2013 года: тогда по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Амзе построили 8 домов, жить в которых оказалось невозможно. Эти дома даже назвали «картонными». В итоге было построено два новых пятиэтажных дома. В сентябре 2016 глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе визита в Нефтекамск заявил, что переселенцы должны въехать в новые дома до конца 2017 года. Месяц назад после четырех лет мытарств и судебных тяжб людям начали выдавать ордера и ключи от новых квартир.

Зима близко

Впереди зима. Жители новых «ветхих» домов в демском квартале социального жилья по улице Якуба Коласа готовятся к новым суровым испытаниям холодом и не собираются сдаваться. Мы будем следить за развитием ситуации и надеемся, что следственные органы и прокуратура проведут тщательную проверку по законности принятия данных домов в эксплуатацию и заселению жильцов в заведомо непригодное для проживания жилье.

Справка: Адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Уфы за период с 2008 по 2017 годы предусмотрено расселение 19 173 граждан из 532 аварийных многоквартирных жилых домов площадью 211 069,88 квадратных метров. На указанные цели приобретено 5 260 квартир площадью 257 916,27 квадратных метров. Объем финансирования составил 7 617,101 миллионов рублей.