В Башкирии осудят убийцу четырехмесячного малыша

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Пьяного мужчину раздражал детский плач.
43-летний житель Бурзянского района обвиняется в совершении преступления по статье «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В октябре 2017 года родители троих детей оставили их с бабушкой, отправившись из деревни Кургашлы в кредитное учреждение Магнитогорска.
Вечером пенсионерка пригласила в дом своего приятеля для совместного распития алкоголя. Когда пьяного мужчину стал раздражать плач младшего ребёнка, он оставил его на крыльце и избил. Четырёхмесячный мальчик скончался от черепно-мозговой травмы.
Тело малыша обнаружили соседи, которые пришли проведать детей по просьбе родителей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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