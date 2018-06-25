В Башкирии осудят убийцу четырехмесячного малыша

43-летний житель Бурзянского района обвиняется в совершении преступления по статье «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В октябре 2017 года родители троих детей оставили их с бабушкой, отправившись из деревни Кургашлы в кредитное учреждение Магнитогорска.

Вечером пенсионерка пригласила в дом своего приятеля для совместного распития алкоголя. Когда пьяного мужчину стал раздражать плач младшего ребёнка, он оставил его на крыльце и избил. Четырёхмесячный мальчик скончался от черепно-мозговой травмы.

Тело малыша обнаружили соседи, которые пришли проведать детей по просьбе родителей.