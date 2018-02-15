Убийца беременной уфимки рассказал, как прятал тело

В сугробе тело пролежало почти два месяца.

Сознавшийся в убийстве беременной уфимки мужчина рассказал на следственном эксперименте, как и где спрятал тело.

Напомним, тело 34-летней женщины обнаружили недалеко от посёлка Федоровка в Уфимском районе в начале февраля.