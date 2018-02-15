Убийца беременной уфимки рассказал, как прятал тело

Убийца беременной уфимки рассказал, как прятал телоВидео
Сегодня, 17:51Константин Климов
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В сугробе тело пролежало почти два месяца.
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Сознавшийся в убийстве беременной уфимки мужчина рассказал на следственном эксперименте, как и где спрятал тело.
Напомним, тело 34-летней женщины обнаружили недалеко от посёлка Федоровка в Уфимском районе в начале февраля.
Эксперты установили, что труп принадлежит пропавшей ещё в начале декабря беременной женщине, так же было установлено что погибла она от множественных ножевых ранений.
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