В Башкирии убийца 18 лет скрывался от суда

Еще в 1999 году убийца в пьяном виде застрелил местного жителя, посчитав его виновником ДТП, в котором погиб сын осужденного. После убийства мужчина скрылся и до 2017 года находился в федеральном розыске. Три года провел в Екатеринбурге, после чего вернулся домой и не выходил из него 15 лет.