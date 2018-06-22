В Башкирии убийца 18 лет скрывался от суда

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Мужчину ждет колония строгого режима.
67-летний мужчина скрывался от правосудия 18 лет, сообщают «Вести-Башкортостан». Он был признан виновным в убийстве.
Еще в 1999 году убийца в пьяном виде застрелил местного жителя, посчитав его виновником ДТП, в котором погиб сын осужденного. После убийства мужчина скрылся и до 2017 года находился в федеральном розыске. Три года провел в Екатеринбурге, после чего вернулся домой и не выходил из него 15 лет.
В 2004 году супруга преступника заявила, что тот скончался, и суд признал его умершим.
Янаульский районный суд приговорил злоумышленника к шести годам и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Подсудимый признал вину в совершении преступления полностью.
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