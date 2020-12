Житель Башкирии спалил дом жены после неудачной попытки помириться

45-летний подозреваемый поджег дом своей супруги в селе Инзер после попытки воссоединиться с семейством, а после просто сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Как рассказал сам мужчина, у него появилась новая возлюбленная, а с женой они разъехались. Накануне своего Дня рождения он решил попытать удачу и помириться с семьей. Во время застолья и употребления алкоголя супруги поссорились, а когда гости и домочадцы ушли, мужчина остался один. В состоянии алкогольного опьянения он решил спалить дом. Убедившись, что загорелась мебель, он скрылся, оставив всё гореть «синим пламенем». В полиции возбудили уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества». Напомним, ранее жителя Башкирии приговорили к девяти года лишения свободы за поджог дома, в котором находилась женщина с тремя детьми. 35-летний уроженец республики совершил преступление из мести. Ущерб в результате пожара составил более 1,2 млн рублей.

