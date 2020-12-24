Житель Башкирии спалил дом жены после неудачной попытки помириться

Как рассказал сам мужчина, у него появилась новая возлюбленная, а с женой они разъехались. Накануне своего Дня рождения он решил попытать удачу и помириться с семьей. Во время застолья и употребления алкоголя супруги поссорились, а когда гости и домочадцы ушли, мужчина остался один. В состоянии алкогольного опьянения он решил спалить дом. Убедившись, что загорелась мебель, он скрылся, оставив всё гореть «синим пламенем».