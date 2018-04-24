В Уфе на Школьной столкнулись две иномарки

Сегодня, 24 апреля, вечером произошло серьезное ДТП в районе остановки «Школьная» в Уфе.

Как сообщил Медиакорсети очевидец Разиф Ахметгареев, на оживленной трассе столкнулись две иномарки. В результате один из автомобилей опрокинулся на крышу.