В Уфе на Школьной столкнулись две иномарки

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Погибших, по словам очевидца аварии, нет.
Сегодня, 24 апреля, вечером произошло серьезное ДТП в районе остановки «Школьная» в Уфе.
Как сообщил Медиакорсети очевидец Разиф Ахметгареев, на оживленной трассе столкнулись две иномарки. В результате один из автомобилей опрокинулся на крышу.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как сообщает очевидец, погибших в этом ДТП нет. На месте работают полицейские, идет разбирательство.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей