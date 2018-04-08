В Башкирии в трассе столкнулись ВАЗ и грузовик – есть пострадавшие
Сегодня, 14:10ПроисшествияЗиля Аскерова
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ДТП произошло в Туймазинском районе Башкирии, на 1315 километре трассы Самара – Уфа – Челябинск.
За рулем “десятки” был 26-летний молодой человек, который хотел развернуться, но не рассчитал возможности. Легковой автомобиль врезался проезжающий мимо грузовик Scania R-380. От удара ВАЗ-2110 выбросило с дороги.
Водитель и его 18-летний пассажир сейчас находятся в больнице.
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