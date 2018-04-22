В Башкирии в столкнулись эвакуатор и “Киа Соренто”: один водитель скончался
Сегодня, 15:07ПроисшествияЗиля Аскерова
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На участке дороги, в котором произошло смертельное ДТП, велись дорожные работы. Незадачилвый водитель “Киа Соренто” врезался в эвакуатор, ехавший в попутной дороге.
Авария произошла вчера утром в Салаватском районе республики. На 34 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит произошло столкновение эвакуатора с “Киа Соренто”. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.
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