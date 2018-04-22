Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии в столкнулись эвакуатор и “Киа Соренто”: один водитель скончался
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
V bashkirii skonchalsya voditel vrezavshiysya v evakuator image 5adc12eda7eae8.73538666

В Башкирии в столкнулись эвакуатор и “Киа Соренто”: один водитель скончался

Сегодня, 15:07ПроисшествияЗиля Аскерова
Читайте
также
Эскорт по-уфимски: как девушек "продают" обеспеченным гостям из Москвы
Башкирское айкидо
ЧП в Стерлитамаке: ученик ворвался в школу с ножом и поджег ее - трансляция