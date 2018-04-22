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В Башкирии столкнулись “Лада Калина” и КамАЗ: два человека погибли
Сюжеты:
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В Башкирии столкнулись “Лада Калина” и КамАЗ: два человека погибли

Сегодня, 13:05ПроисшествияЗиля Аскерова
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