В Башкирии столкнулись “Лада Калина” и КамАЗ: два человека погибли

Авария случилась на 1 км автодороги Октябрьский-Туймазы. “Лада Калина” за рулем которого находился 26-летний житель Бакалинского района и КамАЗ, за рулем которого был 32-летний местный житель столкнулись. В результате, ДТП стало причиной смерти водителя легкового автомобиля и его 23-летней пассажирки. Они скончались от полученных травм.