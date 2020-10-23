В Башкирии в сгоревшем доме обнаружено тело мужчины

Напомним, сегодня ночью в доме в СНТ посёлка Лебяжий Уфимского района Башкирии были обнаружены тела 4-летней девочки и её родителей 30 лет и 26 лет. Они также сгорели в пожаре. Следком возбудил уголовное дело по факту «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».