В Башкирии в сгоревшем доме обнаружено тело мужчины

Крупный пожар произошел сегодня утром, 23 октября, в городе Бирск. Сгорел жилой дом, расположенный по улице Комарова. На место незамедлительно выехали спасатели МЧС Башкирии.

Пожар удалось потушить меньше, чем за час. Во время разбора остатков здания на месте пожара было обнаружено тело 53-летнего мужчины. Сейчас на месте работают сотрудники следственного комитета и дознаватель МЧС для установления причин произошедшего. Напомним, сегодня ночью в доме в СНТ посёлка Лебяжий Уфимского района Башкирии были обнаружены тела 4-летней девочки и её родителей 30 лет и 26 лет. Они также сгорели в пожаре. Следком возбудил уголовное дело по факту «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

