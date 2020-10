Накануне вечером, 19 октября, в Стерлитамакском районе произошла авария со смертельным исходом. Подробности сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Известно, что ДТП произошло на автодороге Уфа-Оренбург. 26-летний житель Стерлитамака за рулем иномарки Renault Logan не справился с управлением и слетел в кювет. После чего машина на скорости столкнулась с деревом и загорелась. В результате аварии водитель был госпитализирован в больницу. В машине также находился 26-летний пассажир. От многочисленных ожогов и других травм мужчина скончался на месте происшествия.

