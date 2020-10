Уфимский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело после смерти троих человек в пожаре, который произошёл сегодня ночью в доме в СНТ посёлка Лебяжий Уфимского района Башкирии.

В ходе тушения были обнаружены тела 4-летней девочки и её родителей 30 лет и 26 лет. Следователи и сотрудники МЧС проводят проверку происшествия. Следком возбудил уголовное дело по факту «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Напомним, что в этом же посёлке Лебяжий в пожаре погибла семья из трёх человек, в том числе, 5-летняя девочка. Мать погибшей женщины успела покинуть дом, когда начался пожар. Следственное управление возбудило уголовное дело по происшествию.

