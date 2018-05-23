Водитель, сбивший 12 детей в Башкирии, получил реальный срок

Напомним, авария произошла в Туймазинском районе. Водитель на обочине дороги сбил группу из 12 школьников. Один из них чуть не стал инвалидом – безногой калекой. Мужчину, виновника аварии, осудили всего лишь на три года ограничения свободы и запретили выезжать из города.