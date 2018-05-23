Водитель, сбивший 12 детей в Башкирии, получил реальный срок
Сегодня, 18:06ПроисшествияЗиля Аскерова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мужчине, сбившему 12 школьников, дали всего лишь три года условного срока. Прокуратура и родители обжаловали это решение суда.
Напомним, авария произошла в Туймазинском районе. Водитель на обочине дороги сбил группу из 12 школьников. Один из них чуть не стал инвалидом – безногой калекой. Мужчину, виновника аварии, осудили всего лишь на три года ограничения свободы и запретили выезжать из города.
Прокуратура и родители детей, не согласные этим решением, обжаловали его. Верховный суд рассмотрел дело и назначил водителю три года лишения свободы в колонии-поселении и запретил садиться за руль в течении трех лет.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей