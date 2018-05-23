В Уфе пенсионерка упала с троллейбуса и отсудила 100 тысяч рублей
Сегодня, 18:05ПроисшествияЗиля Аскерова
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76-летняя уфимка добилась выплаты компенсаций за падение с троллейбуса.
По сообщению прокуратуры Калининского района столицы, падение произошло в марте прошлого года. Водитель троллейбуса резко стормозил, старушка, находящаяся в салоне упала и получила травмы средней тяжести.
Пострадавшая через суд потребовала компенсацию иорального вроеда. МУП Управление электротранспорта Уфы выплатит пенсионерке 100 тысяч рублей.
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