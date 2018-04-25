В Уфе пройдет презентация троллейбуса, который ездит без электричества

В ближайшее время в Уфе должна пройти презентация нового низкопольного троллейбуса, который произведен Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом совместно с МУЭТ и компанией «НефАЗ». Об этом вчера, 24 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы сообщил глава города Ирек Ялалов.

Он напомнил, что в прошлом году в Уфе, был представлен первый среднепольный троллейбус местного производства, а теперь дошла очередь и до низкопольной машины. Как и у предыдущей версии троллейбуса, у нового – электрооборудование вынесено на крышу.

- Начинкой нового троллейбуса стало самое современное оборудование, - отметил мэр Уфы. – Отличительная его черта – наличие запаса автономного хода. Это означает, что в случае аварии контактно сети троллейбус сможет на своем ходу объехать проблемное место и дальше вновь следовать при помощи электропитания. На автономном ходе троллейбус может преодолеть расстояние до нескольких километров. Это очень актуально в условиях больших городов, потому что даже небольшое ДТП порой становится непреодолимым препятствием для нынешних троллейбусов.

Оба новых троллейбуса уже получили сертификаты об одобрении типа транспортного средства. Это значит, что они готовы к серийному производству.

Ирек Ялалов поручил провести презентацию нового троллейбуса в ближайшие дни.