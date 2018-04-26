Мэр Уфы назвал новый троллейбус дружелюбным

Сегодня, 26 апреля, в Уфе состоялась презентация первого низкопольного троллейбуса с автономным ходом производства муниципального Управление электротранспорта и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода с ПАО «НефАЗ».

Троллейбусу дали название «Горожанин». Работу инженеров и технические характеристики новой машины оценил глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

Он вспомнил, что первый новый троллейбус уфимского производства – среднепольный – был представлен в мае 2017 года. Нынешняя, вторая, машина изготовлена низкопольной. Она снабжена самым современным надежным и удобным в эксплуатации оборудованием. Пассажировместимость превышает 100 человек, количество мест для сидения – 28, есть место для проезда пассажира в инвалидной коляске.

Как и у предыдущей версии, конструкция кузова рамная, усиленная, благодаря чему электрооборудование троллейбуса вынесено на крышу.

Отличительная черта нового троллейбуса – наличие запаса автономного хода. То есть, троллейбус может преодолеть расстояние в несколько десятков километров независимо от контактной сети. Это очень актуально в условиях города. Новый троллейбус сможет отсоединиться от контактной сети, объехать место ДТП или иное препятствие и продолжить движение дальше. Заряд системы автономного хода происходит во время движения под контактной сетью.

Оба типа троллейбусов, выпущенных Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом, получили сертификат об одобрении типа транспортного средства. Это значит, что они готовы к серийному производству.

В ходе презентации троллейбус на автономном ходу проследовал от Горсовета до остановки «Гимназия имени Р. Гарипова».

Осмотрев новый троллейбус, Ирек Ялалов остался доволен.