Следком Башкирии сообщил подробности пропажи 9-летнего мальчика
В ведомстве объявили, что начали доследственную фпроверку по факту исчезновения.
Напомним, сегодня объявили поиски 9-летнего мальчика. Информация изначально была опубликовала на сайте МВД, затем к поискам присоединились волонтеры.
В следкоме сообщают, что ребенок вышел из дома своего деда в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района 22 апреля. Мальчик был у своего родственника в гостях вместе с родителями, после чего ушел в неизвестном направлении. Родители ребенка, заметив его отсутствие, начали его поиски, после чего обратились в правоохранительные органы.
В настоящее время в поисках участвую сотрудники МВД, МЧС, Следственного комитета и добровольцы.
В пресс-службе МВД Башкирии сообщается, что мальчик выглядит не на свой возраст - на 6-7 лет. Ребенок среднего телосложения, рост 116 сантиметров. Был одет в красную шапку, коричневую куртку и синие сапоги.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении обратиться в ОМВД России по Гайфурийскому району. Контакты инициатора поиска: 8-927-94-93-155, 8-987-03-91-994, 02, 020, 002.