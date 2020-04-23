Следком Башкирии сообщил подробности пропажи 9-летнего мальчика

Напомним, сегодня объявили поиски 9-летнего мальчика. Информация изначально была опубликовала на сайте МВД, затем к поискам присоединились волонтеры.

В следкоме сообщают, что ребенок вышел из дома своего деда в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района 22 апреля. Мальчик был у своего родственника в гостях вместе с родителями, после чего ушел в неизвестном направлении. Родители ребенка, заметив его отсутствие, начали его поиски, после чего обратились в правоохранительные органы.

В настоящее время в поисках участвую сотрудники МВД, МЧС, Следственного комитета и добровольцы.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщается, что мальчик выглядит не на свой возраст - на 6-7 лет. Ребенок среднего телосложения, рост 116 сантиметров. Был одет в красную шапку, коричневую куртку и синие сапоги.