Под Омском в лесу пропал ребенок

Родители приехали с ребенком в лес за ягодами. Об этом информирует RNS.

По словам взрослых, они оставили сына в машине, а сами отлучились в лес на 15 минут. Вернувшись родители не обнаружили мальчика в салоне автомобиля. Родственники в течение трех часов пытались отыскать ребенка самостоятельно. Не найдя пропавшего они обратились в полицию.

Сейчас в поисках мальчика участвуют 159 человек. Спасатели задействовали два легкомоторных самолета и вертолет МИ-8. В прочесывании леса, кроме пеших поисковиков, участвует 10 квадроциклистов. К спасательной операции подключили МЧС, полицию, волонтеров, работников администрации района, а также Росгвардию и местных жителей.